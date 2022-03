Stand: 16.03.2022 15:22 Uhr Bramsche: Pistorius besucht Ankunftszentrum für Geflüchtete

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat am Mittwoch das Ankunftszentrum für Geflüchtete in Bramsche-Hesepe besucht. Der Politiker sprach mit Neuankömmlingen aus der Ukraine. Im Anschluss sagte Pistorius: "Mich hat sehr bewegt, was ich heute gesehen habe. Insbesondere, wie erschöpft und aufgerieben die Menschen sind, die hier ankommen. Man spürt förmlich, was sie hinter sich haben, aber auch wie erleichtert sie sind, erst einmal in Sicherheit zu sein - ohne zu wissen, was die Zukunft bringt." Er dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Landesaufnahmebehörden für ihr Engagement. Zurzeit sind im Ankunftszentrum in Bramsche rund 600 Geflüchtete aus der Ukraine. Bei normaler Auslastung können im Ankunftszentrum Bramsche-Hesepe laut Ministerium rund 1.200 Menschen untergebracht werden. Pistorius kündigte an, an allen Standorten der Landesaufnahmebehörde die Kapazitäten kurzfristig zu erweitern.

