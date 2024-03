Stand: 04.03.2024 07:53 Uhr Bramsche-Pente: Mahnwache zum Gedenken an zwei Mordopfer

Mit einer Mahnwache in Bramsche-Pente (Landkreis Osnabrück) wird am Montagabend zweier Menschen gedacht, die vor einem Jahr getötet wurden. Eine 19-Jährige wurde Anfang März auf einer Geburtstagsparty in Pente vergewaltigt und schließlich ermordet. Außerdem wurde ein 16-jähriger Jugendlicher von seinem Nachbarn erschossen. Zu der Mahnwache wurde in einer privat organisierten Facebook-Gruppe aufgerufen. Unter anderem kündigten die beiden Bürgermeister aus Bramsche und Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) an, daran teilzunehmen. Neben Reden ist eine Schweigeminute geplant. Die Mahnwache soll von Musik begleitet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.03.2024 | 08:30 Uhr