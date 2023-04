Stand: 07.04.2023 10:27 Uhr Bramsche: Junger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf der B68

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 68 in Bramsche (Landkreis Osnabrück) ist am Donnerstagnachmittag ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Ausfahrt Hesepe plötzlich die Kontrolle über seine Maschine verloren und war mit einer Schutzplanke kollidiert. Ein Frau, die den Unfall bemerkt hatte, rief sofort die Rettungskräfte. Dennoch erlag der junge Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

