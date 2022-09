Bramsche: Feuer in Doppelhaushälfte - Mann in Lebensgefahr Stand: 11.09.2022 10:29 Uhr Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Bramsche (Landkreis Osnabrück) ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Feuerwehr hatte den 66-Jährigen im Eingangsbereich des Hauses gefunden.

Das Feuer war laut Polizei in der Nacht zu Sonntag ausgebrochen. Nachbarn in der angrenzenden Doppelhaushälfte hörten den Alarm des Rauchmelders aus dem Erdgeschoss des Nachbarhauses und riefen daraufhin die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fanden den Bewohner im Flur vor der Haustür. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Brandursache ist unklar

Die mehr als 30 Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Gebäude verhindern und das Feuer löschen. Die Doppelhaushälfte brannte im Erdgeschoss aus und gilt als unbewohnbar. Zur Schadenshöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Auch die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

