Bramsche: Beschuldigter und getötete 19-Jährige kannten sich Stand: 06.03.2023 12:36 Uhr Nach der Tötung einer 19-Jährigen in Bramsche sitzt ein 20-Jähriger wegen Mordverdachts in U-Haft. Die beiden haben sich nach Hinweisen der Ermittler nicht das erste Mal gesehen.

Polizei und Staatsanwaltschaft nehmen an, dass das Opfer und der mutmaßliche Täter sich kannten. "Wir gehen davon aus, dass sich die beiden nicht das erste Mal getroffen haben", sagte der Sprecher der Osnabrücker Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer, am Montag. In welcher Beziehung die beiden zueinander standen, sei Teil der weiteren Ermittlungen, für die nun eine Mordkommission gebildet worden sei. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittelnden von der Obduktion, die bereits am Sonntag erfolgt sei. Aus ermittlungstaktischen Gründen soll das Ergebnis zunächst nicht bekannt gegeben werden, sagte Retemeyer weiter.

20-Jähriger sitzt in U-Haft in Hameln

Ermittelt wird auch, ob es vor der Tötung zu einem Sexualdelikt gekommen ist. Die "Auffindesituation" der Frau spreche dafür, sagte Staatsanwalt Alexander Retemeyer dem NDR Niedersachsen am Sonntag. Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler auch durch weitere Befragungen von Zeugen. Der Beschuldigte selbst habe sich bislang nicht zu dem Geschehen geäußert. Der junge Mann sitzt in der Justizvollzugsanstalt Hameln in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das Amtsgericht Osnabrück am Sonntagnachmittag Haftbefehl erlassen. "Dieser Fall dürfte uns noch lange beschäftigen", sagte Retemeyer - auch mit Blick auf die vielen potenziellen Zeugen.

19-Jährige wurde auf einer Wiese in Pente gefunden

Im Schützenhaus im Ortsteil Pente fand am Samstag eine Feier zu einem 18. Geburtstag statt, hieß es laut einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Osnabrück. Gegen 1.30 Uhr sei das spätere Opfer vermisst worden. Andere Gäste fanden die junge Frau schließlich gegen 2.40 Uhr auf einer Wiese. Ob sie zu diesem Zeitpunkt noch lebte, ist unklar. Rettungskräfte haben mit der sofortigen Reanimation begonnen, im Krankenhaus konnte jedoch nur noch der Tod der 19-Jährigen festgestellt werden, hieß es weiter.

Verdächtiger am Morgen in Wohnung festgenommen

Die Polizei nahm noch vor Ort die Personalien der etwa 150 Gäste auf. Viele Gäste seien zudem vernommen worden. Bei den Befragungen sei die Polizei dem mutmaßlichen Täter auf die Spur gekommen. "Der Tatverdächtige ist am Morgen in seiner Wohnung festgenommen worden", sagte Retemeyer am Sonntag. Für die Gäste seien mehrere Notfallseelsorger vor Ort gewesen.

Gäste mussten sich auf Party in Schlange stellen

Auf der Feier selbst mussten sich die Partygäste zum Aufnehmen der Personalien in eine Schlange stellen. Zuvor habe der DJ durchgesagt, dass niemand mehr raus könne, wie ein Gast später schilderte. Polizistinnen und Polizisten hätten anschließend die Ausweise kontrolliert und Fotos von Händen, Füßen und den Gesichtern gemacht. Er selbst habe von der Tat nichts mitbekommen. Ein anderer Gast zeigte sich noch in der Nacht betroffen: Das größte Beileid gelte der Familie, den Angehörigen und den Freundinnen und Freunden.

16-Jähriger stirbt nach Kopfschuss

Es ist bereits das zweite Gewaltverbrechen innerhalb weniger Tage in Bramsche. Erst am Dienstag hatte ein 81-Jähriger einen 16-Jährigen angeschossen. Der Junge starb tags darauf an seinen schweren Kopfverletzungen.

