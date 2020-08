Stand: 17.08.2020 21:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bramsche: 43-Jährige mit Messer tödlich verletzt

In Hesepe, einem Ortsteil von Bramsche, (Landkreis Osnabrück) ist am Montag eine 43-jährige Frau durch Messerstiche tödlich verletzt worden. Als tatverdächtig gilt nach Angaben der Polizei ein 48-Jähriger. Nach ersten Ermittlungen soll er zuerst auf die Frau eingestochen und sich danach selbst mit Stichen schwer verletzt haben. Bei beiden handelt es sich den Angaben zufolge um Bewohner der Landesaufnahmebehörde Hesepe, sie sollen laut Polizei miteinander verwandt sein. Die Polizei nahm den Mann fest. Wegen seiner schweren Verletzungen musste er aber zunächst in ein Krankenhaus gebracht werden.

20-Jähriger ebenfalls festgenommen

Die Polizei war am Nachmittag wegen einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen alarmiert worden. Als die ersten Beamten in Hesepe eintrafen, fanden sie die zwei Verletzten in einem Straßengraben vor. Die 43-Jährige wurde noch reanimiert, für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät. Im Laufe der Ermittlungen nahm die Polizei noch einen 20-Jährigen fest, ebenfalls ein Bewohner der Landesaufnahmebehörde. Seine Rolle bei der Tat sei noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe der Tat.

Archiv 09:48 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Osnabrück NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:48 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.08.2020 | 06:30 Uhr