Boom bei Nachfrage nach Vinylplatten hält an

Der Markt für Vinyl-Schallplatten in Deutschland wächst kontinuierlich. Im ersten Halbjahr 2020 legte das Segment um 4,5 Prozent beim Umsatz zu. Von der Nachfrage profitiert auch der Schallplatten-Hersteller Pallas aus Diepholz, der eines der letzten großen Presswerke in Europa betreibt. In dem Werk hat die US-Band Metallica zur Vorbeugung gegen etwaige Lieferengpässe sogar eine eigene Pressmaschine stehen.

