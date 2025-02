Bombenräumung in Osnabrück: Evakuierung beginnt vorzeitig Stand: 14.02.2025 13:14 Uhr Heute Vormittag ist im Osnabrücker Lokviertel eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Stadtteile Innenstadt, Fledder und Schinkel werden derzeit evakuiert. Eine Anlaufstelle für Betroffene ist ab 14 Uhr eingerichtet.

Nach Angaben der Stadtverwaltung sind Anwohner seit dem späten Vormittag aufgefordert, sofort ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Auch das Sperrgebiet darf nicht mehr betreten werden und sollte möglichst weiträumig umfahren werden. Betroffene werden gebeten, auf die Anweisungen der Behörden und der Einsatzkräfte vor Ort zu hören. Die Bombe liegt laut Mitteilung so, dass auf den Evakuierungsradius von der letzten Räumung im November 2024 zurückgegriffen wird. Wer damals betroffen war, ist heute wieder betroffen.

Evakuierungszentrum in Gesamtschule eingerichtet

Ab 14 Uhr ist in der Gesamtschule Schinkel, Windthorststraße 79-83, ein Evakuierungszentrum als Anlaufstelle eingerichtet. In dem Evakuierungsgebiet liegen auch zwei Krankenhäuser. Alle Patienten, die nicht aus medizinischen Gründen unbedingt dort bleiben müssen, werden nach NDR Informationen derzeit entlassen. Laut Stadt liegt auch der Hauptbahnhof in dem betroffenen Gebiet. Die Züge werden demnach umgeleitet. Bei dem gefundenen Blindgänger sei der Zünder in keinem guten Zustand, deshalb müsse schnell gehandelt werden, heißt es. Die für Sonntag geplante Maßnahme findet dennoch statt.

Weitere Informationen Bombenräumung in Osnabrück: Mehrfach-Evakuierung wegen Blindgängern? Im Lokviertel gibt es neun Verdachtspunkte. Anwohner sind besorgt, weil nur vier pro Einsatz geräumt werden sollen. (13.02.2025) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück