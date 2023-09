Stand: 29.09.2023 07:51 Uhr Bombenräumung in Belm und Haltern: 5.500 Menschen betroffen

Wegen möglicher Bombenräumungen in Belm und Haltern (Landkreis Osnabrück) müssen am Sonntag rund 5.500 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Gemeinde will drei Verdachtspunkte überprüfen, an denen möglicherweise noch Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg liegen. Bis 9 Uhr müssen die Anwohner den Sicherheitsbereich verlassen, sonst droht ihnen ein Bußgeld von mindestens 300 Euro. Wer auf Hilfe angewiesen ist, kann sich unter der Telefonnummer (05406) 505 64 melden. Das Deutsche Rote Kreuz organisiert Transporte. In den vergangenen neun Jahren wurden bereits elfmal Blindgänger in der Gemeinde Belm entschärft. Die Gemeinde wertet Luftbilder aus und überprüft daraufhin Orte, an denen noch Fliegerbomben liegen könnten.

