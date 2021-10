Stand: 29.10.2021 08:27 Uhr Bombenräumung in Belm - Impfangebot im Evakuierungszentrum

Mehr als 600 Menschen müssen im Belmer Ortsteil Vehrte (Landkreis Osnabrück) wegen einer Bombenräumung am Sonntag bis 10 Uhr evakuiert werden. In der Grundschule Vehrte richtet die Gemeinde Belm in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz ein Evakuierungszentrum ein. Dort bietet ein mobiles Impfteam von 11 bis 15 Uhr Corona-Schutzimpfungen an, wie die Gemeinde mitteilte. Alle Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren haben die Möglichkeit, sich mit dem Impfstoff von Biontech erstimpfen zu lassen.

