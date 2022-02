Bombenfund in Salzbergen: Die Entschärfung hat begonnen Stand: 23.02.2022 22:02 Uhr In Salzbergen (Landkreis Emsland) ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach der Evakuierung von 4.500 Menschen begann am späten Abend die Entschärfung.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte gegen 21.30 Uhr zum Blindgänger vordringen, der auf dem Gelände der Firma H&R ChemPharm entdeckt worden war. Seit 16 Uhr waren etwa 4.500 Menschen im Evakuierungsradius aufgefordert, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Das galt auch für jene, die von einer Corona-Infektion betroffen sind oder sein könnten, hieß es von der Gemeinde. Demnach müssten also auch Menschen ihre Häuser räumen, die in Quarantäne sind und deren Kontaktpersonen sowie Bewohner, die als Verdachtsfälle gelten.

Evakuierungsbereich verschiebt sich

Am Mittwochabend war der Evakuierungsbereich noch einmal verschoben worden. Grund war dass die Bombe nicht direkt auf dem Gelände der Raffinerie gefunden wurde und somit der Evakuierungsring nachträglich angepasst werden musste. Auch die Entschärfung der Bombe hatte sich immer wieder verzögert, weil sich noch Personen im Evakuierungsbereich aufgehalten hatten.

VIDEO: Salzbergen 4.500 Menschen müssen Häuser verlassen (1 Min)

Corona-Infizierte müssen Sonderregeln beachten

Videos 1 Min So arbeitet der Kampfmittelräumdienst Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sucht mithilfe von Luftaufnahmen nach Blindgängern. Bei Bomben-Verdacht rücken die Experten aus - ein gefährlicher Job. 1 Min

Von Corona Betroffene mussten sich laut Gemeinde jedoch unter Verwendung einer FFP2-Maske und ohne Kontaktaufnahme zu anderen Personen in eine "andere geeignete Unterkunft" begeben und sich dort für die Dauer der Evakuierung "absondern". Für Menschen, die das nicht können, will die Gemeinde spezielle Notunterkünfte zur Verfügung stellen. Auf der Seite der Gemeinde Salzbergen gibt es weitere Infos zur Evakuierung. Der Zugverkehr wurde auf der Strecke Bielefeld-Hengelo eingeschränkt, ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Ziel im Zweiten Weltkrieg

Die Region um Salzbergen sei mittlerweile erprobt in Sachen Bomberäumungen, sagte Andreas Kaiser, Bürgermeister am Mittwochabend. In der Vergangenheit hatte es bereits Evakurierungen aufgrund von Funden von Blindgängern aus dem Weltkrieg gegeben. Aufgrund der Raffinerie wurde der Ort im Zweiten Weltkrieg mehrmals bombardiert. Er gehe davon aus, dass diese Bombenräumung nicht die letzte für die Salzberger gewesen sei, dasgt Kaiser am Mittwoch.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.02.2022 | 17:00 Uhr