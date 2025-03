Bombenfund in Osnabrück? Tausende Menschen müssen Häuser verlassen Stand: 16.03.2025 09:54 Uhr Im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup könnte eine Weltkriegsbombe liegen. Heute soll das überprüft werden - das Gebiet wird deshalb evakuiert. Betroffen sind 4.250 Menschen, auch die A33 wird gesperrt.

Nach mehreren umfangreichen Bombenräumungen in Osnabrück in den vergangenen Wochen mussten heute erneut Anwohnerinnen und Anwohner bis 9 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Luftbildaufnahmen deuten darauf hin, dass in Voxtrup ein Blindgänger im Boden liegt. Neben den Wohngebieten befindet sich auch ein Teil der A33 im Sperrbereich. Nach Angaben der Stadt muss die Autobahn zwischen Fledder und Lüstringen voll gesperrt werden. Auch der Zugverkehr in Richtung Hannover werde vorübergehend eingestellt, hieß es.

Videos 1 Min 14. Februar: Schnelle Evakuierung nach Bombenfund Der Zünder war laut Stadt Osnabrück in schlechtem Zustand, darum musste sofort gehandelt werden. 1 Min

Demo für mehr Klimaschutz auf gesperrter Autobahn

Während das Evakuierungsgebiet geprüft wurde, hat "Fridays for Future" die Sperrung der A33 für eine Demonstration genutzt. Laut Stadt demonstrierten etwa 195 Menschen mit ihren Rädern auf der Autobahn für mehr Klimaschutz. Im Vorfeld der Evakuierung wurde eine interaktive Karte veröffentlicht, die den genauen Bereich des Sperrgebiets zeigt und welche Straßen geräumt werden müssen. Für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger wurde ein Evakuierungszentrum eingerichtet, zu dem Einsatzbusse von den Haltestellen im Evakuierungsbereich fahren.

Weitere Verdachtsfälle werden untersucht

Am 6. April ist bereits die nächste Aktion in Osnabrück geplant. Im Lokviertel müssen nach Angaben der Stadt mögliche Bombenblindgänger identifiziert werden. Bei Sondierungsarbeiten wurden bislang zehn Verdachtsfälle entdeckt, von denen sich vier als Blindgänger herausgestellt haben, drei weitere Fälle müssen noch untersucht werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück Zweiter Weltkrieg