Bombendrohung: Schule in Bohmte evakuiert

Stand: 26.01.2024 10:35 Uhr

Schulleitung und Polizei haben am Freitagmorgen eine Grundschule in der Gemeinde Bohmte (Landkreis Osnabrück) evakuiert. In der Nacht war bei der Schule eine Bombendrohung per Telefon eingegangen.