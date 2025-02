Stand: 12.02.2025 08:17 Uhr Bombenblindgänger auf Baustelle in Meppen gefunden

Auf einer Baustelle in Meppen sind Arbeiter am Dienstag auf einen Bombenblindgänger gestoßen. Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover bestätigten: Es handele sich tatsächlich um eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, jedoch ohne Zünder und Sprengstoff. Die Experten gaben am Nachmittag Entwarnung. Von der alten Bombe gehe keine Gefahr aus, teilte eine Sprecherin der Stadt Meppen mit. Die Stadt war zum Ende des Zweiten Weltkrieges immer wieder Ziel von alliierten Luftangriffen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.02.2025 | 07:24 Uhr