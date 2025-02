Bomben-Suche in Osnabrück: Drei Blindgänger entdeckt Stand: 16.02.2025 14:23 Uhr In Osnabrück sind heute drei Blindgänger gefunden worden. Ein vierter Verdachtspunkt wird aktuell noch geprüft. Am Morgen mussten 11.800 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Den Angaben der Stadt zufolge handelt es sich bei den bisher gefundenen Blindgängern um zwei 500 Kilogramm schwere Bomben US-amerikanischen Ursprungs sowie eine britische 250-Kilogramm-Bombe, beide mit Aufschlagzünder. Die Stadt Osnabrück informiert in einem Liveticker über den Stand der Bombenräumung.

Immer wieder Personen im Evakuierungsgebiet

Mehrfach mussten die Kampfmittelexperten heute bereits ihre Arbeit unterbrechen, weil einzelne Personen den gesperrten Bereich wieder betreten hatten. Am Mittag mahnte die Stadt: "Wer sich nicht an die Regeln hält und doch wieder ins Gebiet geht, zahlt 300 bis 5.000 Euro Bußgeld." Gegen mehrere Menschen wurden bereits Bußgeldverfahren eingeleitet.

Auch Hauptbahnhof von Evakuierung betroffen

Einsatzkräfte waren am Morgen von Tür zu Tür gegangen. Auch per Hubschrauber und mithilfe von Drohnen wurde überprüft, ob alle Personen das Evakuierungsgebiet verlassen hatten. In der Gesamtschule Schinkel können Anwohnende bei Bedarf unterkommen. Am Mittag hatten sich dort nach Angaben der Stadt knapp 600 Menschen versammelt. Die Verdachtsfälle befinden sich laut Stadt auf dem Gelände des früheren Güterbahnhofs. Von der Evakuierung betroffen sind heute auch der Hauptbahnhof und zwei Senioreneinrichtungen.

Zufallsfund am Freitag

Am Freitag waren nach Angaben der Stadtverwaltung rund 14.000 Menschen von einer kurzfristigen Bombenräumung betroffen. Ein Bagger hatte unbeabsichtigt einen Blindgänger beschädigt. Es habe umgehend gehandelt werden müssen. Der Zünder der Bombe wies demnach erhebliche Schäden auf, die eine sofortige Entschärfung erforderlich machten. Das Evakuierungsgebiet umfasste die Stadtteile Innenstadt, Fledder und Schinkel. Das Sperrgebiet war am Freitagabend um 23.14 Uhr von der Stadt Osnabrück wieder freigegeben worden.

Mehrere Evakuierungen nicht zu vermeiden

Auch bei der heutigen Sondierung wird es nach Auskunft der Stadtverwaltung nicht möglich sein, alle im Vorfeld identifizierten Blindgänger auf einmal zu entschärfen. Es könnten in der nächsten Zeit noch drei weitere Evakuierungsmaßnahmen nötig sein statt einer groß angelegten Räumung, sagte Stadtsprecher Simon Vonstein. Eine gleichzeitige Entschärfung aller Blindgänger sei aus aus Sicherheits- und Kapazitätsgründen nicht möglich.

