Bomben-Entschärfung in Osnabrück beginnt Stand: 27.06.2021 10:02 Uhr In Osnabrück-Schinkel haben heute mehr als 10.000 Menschen keine Sonntagsruhe. Wegen einer Weltkriegsbombe, die ab 10 Uhr entschärft werden soll, mussten die Anwohner zuvor ihre Häuser verlassen.

Rund um den Osnabrücker Schinkelberg sind derzeit alle Straßen gesperrt, auch der Zugang zu den Kleingärten ist nicht mehr möglich - die Polizei kündigte strenge Kontrollen an. Niemand darf sich in den mehr als 2.000 Gebäuden im gesperrten Gebiet aufhalten. Das eigentliche Entschärfen der Weltkriegsbombe beginnt erst, wenn die Polizei sicher ist, dass das kritische Gebiet auch wirklich menschenleer ist. Die Stadt geht davon aus, dass es mehrere Stunden dauert, bis die Bombe entschärft ist. Die mehr als 10.000 Menschen können wohl erst am frühen Nachmittag zurück in ihre Wohnungen. Auch mehrere Züge müssen umgeleitet werden und verspäten sich, betroffen sind auch einige ICEs nach Berlin und ins Ruhrgebiet. Auch im öffentlichen Nahverkehr in Osnabrück gibt es Einschränkungen.

Stadt bietet Transport für kranke Personen an

Der mutmaßliche Blindgänger wurde bei einer gezielten Suche nach Kampfmitteln gefunden. Für die Bewohner des betroffenen Gebietes ist ein Evakuierungszentrum im Schulzentrum Sonnenhügel in der Knollstraße eingerichtet. Bettlägerige oder kranke Personen können Transportmöglichkeiten über die Regionalleitstelle Osnabrück unter der Telefonnummer (0541) 323 44 55 anfordern. "Es ist unbedingt anzugeben, ob die Person sitzend oder liegend transportiert werden kann, ob ansteckende beziehungsweise infektiöse Krankheiten oder gegebenenfalls sogar eine Transportunfähigkeit bestehen", hieß es von der Stadt. Auch Menschen, die zum Zeitpunkt der Evakuierung unter Quarantäne stehen, können sich unter der Telefonnummer melden. Für sie werden Quarantänetransporte organisiert.

Weitere Informationen Bombenkrieg - Luftschläge gegen Millionen Die Zivilbevölkerung bleibt im Zweiten Weltkrieg lange von Kämpfen verschont. Doch ab März 1942 greifen Alliierte deutsche Großstädte an. mehr

Bürgertelefon geschaltet

Für Fragen ist seit 8 Uhr bis zum Ende der Maßnahme ein Bürgertelefon unter (0541) 323 44 90 geschaltet. Aktuelle Informationen gibt es zudem auf www.osnabrueck.de sowie auf den offiziellen Accounts der Stadt bei Twitter und Facebook.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.06.2021 | 06:00 Uhr