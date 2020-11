Stand: 10.11.2020 07:28 Uhr Bokeloh: 42-Jähriger fährt nach Herzinfarkt gegen Baum

Bei einem Autounfall im Meppener Ortsteil Bokeloh ist ein 42-Jähriger am Montagabend lebensgefährlich verletzt worden. Er kam in geschlossener Ortschaft von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Der Emsländer musste vor Ort reanimiert werden. Die Polizei vermutet, dass er am Steuer einen Herzinfarkt erlitten hat.

