Bohmte: Einjährige wird von Auto erfasst und stirbt Stand: 24.07.2022 11:00 Uhr Am Samstagabend hat ein 38-jähriger Autofahrer ein Kleinkind auf seinem Bobbycar erfasst. Das einjährige Mädchen kam dabei ums Leben. Bei dem Fahrer wurden 0,8 Promile gemessen.

Der Mann fuhr in Bohmte (Landkreis Osnabrück) mit seinem Pkw durch einen verkehrsberuhigten Bereich. Das Mädchen rollte mit seinem Bobbycar auf die Fahrbahn und wurde dabei von dem Auto erfasst. Ersthelfer, ein Notarzt und Rettungssanitäter versuchten, das Leben des Mädchens zu retten. Das Kind erlitt jedoch so schwere Verletzungen, dass es trotz sofort begonnener Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb.

Atemalkoholwert des Mannes bei 0,8 Promille

Der Autofahrer war zunächst nach dem Unfall kurz weitergefahren, parkte sein Auto und kehrte dann zum Unfallort zurück. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von 0,8 Promille gemessen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück entnahm ein Arzt dem Mann insgesamt drei Blutproben. Die Eltern des Kindes hatten den Unfall miterlebt und mussten von einem Notfallseelsorger betreut werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.07.2022 | 07:00 Uhr