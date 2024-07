Stand: 16.07.2024 11:55 Uhr Bohmte: Auto prallt gegen Baum - Beifahrerin stirbt

Bei einem Unfall in Bohmte (Landkreis Osnabrück) ist eine Frau ums Leben gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt. Laut Polizei war der Mann mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Frau auf dem Beifahrersitz starb noch am Unfallort. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Andere Verkehrsteilnehmer seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen, so die Polizei.

