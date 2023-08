Stand: 07.08.2023 20:50 Uhr Böllerwurf in Polizeigebäude: Prozess in Osnabrück gestartet

Ein 39-jähriger Mann aus Osnabrück muss sich seit Montag wegen insgesamt sechs Taten vor dem Osnabrücker Landgericht verantworten. Es geht unter anderem um schwere Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung. Im November 2021 soll er in den Keller eines Hauses eingedrungen sein und dort mehrere Gegenstände angezündet haben. Dabei entstand laut Staatsanwaltschaft ein Schaden von mehr als 11.000 Euro. Gut ein Jahr später - an Silvester 2022 - wurde er von einem Türsteher aus einem Lokal geworfen. Daraufhin soll er mit ihm in Streit geraten sein und ihn mit einem Baseballschläger bedroht haben. Der 39-Jährige soll dann Böller in den Eingangsbereich geworfen haben. Ein paar Tage später soll er außerdem ein selbst gebasteltes Böllerpaket in das Gebäude der Polizei Osnabrück geworfen haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.08.2023 | 06:30 Uhr