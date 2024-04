Stand: 29.04.2024 08:09 Uhr Blitzurteil: E-Bike-Diebe in Osnabrück zu Geldstrafe verurteilt

Nicht mal einen Tag lang hat es gedauert, bis zwei Männer aus Meppen (Landkreis Emsland) nach einem E-Bike-Diebstahl verurteilt wurden. Laut Staatsanwaltschaft Osnabrück hatten die 26- und 27-jährigen Täter am Donnerstagabend ein E-Bike gestohlen, konnten jedoch direkt am Tatort von der Polizei gestellt werden. Eine Zeuge hatte die Beamten laut Polizeiangaben alarmiert. Bereits am darauffolgenden Freitagvormittag verurteilte das Amtsgericht Osnabrück die beiden Männer jeweils zu Geldstrafen in Höhe von fast 10.000 Euro.

