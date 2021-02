Blitzeis-Gefahr: Regen fällt auf gefrorenen Boden Stand: 01.02.2021 10:24 Uhr Auf den Straßen in Niedersachsen ist heute Vorsicht geboten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glatteis durch Regenfälle in westlichen und südlichen Landesteilen. Morgen ist der Norden dran.

Im südlichen Emsland bestehe die Gefahr bereits seit den frühen Morgenstunden, sagte ein Meteorologe des DWD im Gespräch mit NDR.de. Peu à peu breite sich der Regen bis zum Nachmittag weiter ostwärts aus. Entspannung sei für heute nicht in Sicht. Bis in die Nacht hinein könne es gebietsweise glatt werden.

Regentropfen gefrieren auf dem Boden

Mildere Luft in den höheren Luftschichten sorge dafür, dass der Schnee taut und als Regen herunterkommt, erklärte der Meteorologe. Dort treffen die Tropfen auf den noch gefrorenen Boden, wo sie dann gefrieren. Die Folge: Es wird glatt.

Am Dienstag Glatteisgefahr im Norden

Während sich die Lage am Dienstag im südlichen Niedersachsen entspannt, droht dann im Norden des Landes Blitzeis-Gefahr. Denn dann kommt laut dem Wetterexperten die nächste Tieffront herein. Die bringe zunächst im Norden noch Schnee, der aber im Tagesverlauf in Regen übergehen werde. Auch für südliche Landesteile ist wieder Regen angesagt. Dort besteht aber keine Glatteisgefahr mehr, weil die Temperaturen etwa in Göttingen bis auf 5 Grad ansteigen.

Kommt der Winter am Donnerstag zurück?

Am Mittwoch seien sogar bis zu elf Grad in Göttingen möglich, sagte der Meteorologe. Dort, wo noch Schnee liege, gebe es "kräftiges Tauwetter". Glatteis sei am Mittwoch kein Thema mehr. Der Winter ist aber möglicherweise nur vorübergehend vorbei. Denn die kalten Luftmassen werden den Vorhersagen zufolge nicht weit zurückgedrängt und liegen weiter über Dänemark und Skandinavien. Schon ab Donnerstag könnte sich der Winter zurückmelden.

