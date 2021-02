Blitzeis-Gefahr: Es bleibt sehr glatt im Norden Stand: 01.02.2021 15:52 Uhr Auf den Straßen in Norddeutschland ist weiter Vorsicht geboten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glatteis. Am Montag gab es bereits mehrere Unfälle mit Schwerverletzten.

Im Westen Niedersachsens im Emsland bestehe die Gefahr durch überfrierenden Regen bereits seit den frühen Morgenstunden, sagte ein Meteorologe des DWD im Gespräch mit NDR.de. Nach und nach breite sich der Regen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt weiter ostwärts aus. Entspannung sei für heute nicht in Sicht. Bis in die Nacht hinein könne es gebietsweise glatt werden. Das gilt auch für Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Weitere Informationen Die aktuellen Unwetterwarnungen In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt es die aktuellen Warnmeldungen des Deutschen Wetterdienstes. mehr

Im Norden droht Blitzeis

Während sich die Lage am Dienstag im südlichen Niedersachsen voraussichtlich normalisieren wird, droht dann im Norden des Landes teils erhebliche Blitzeis-Gefahr. Laut dem DWD-Experten zieht dort nämlich die nächste Tieffront heran. Die bringt zunächst noch Schnee, der aber im Tagesverlauf in Regen übergehen soll. Die Tropfen treffen dann auf den noch gefrorenen Boden, wo sie gefrieren. Auch in Mecklenburg-Vorpommer und Schleswig-Holstein muss am Dienstagabend wieder mit gefrierendem Regen und Glätte gerechnet werden.

Meldet sich der Winter am Donnerstag zurück?

Im südlichen Niedersachsen steigen die Temperaturen dagegen am Dienstag bei Regen auf bis zu fünf Grad an. Am Mittwoch sollen in Göttingen sogar bis zu elf Grad möglich sein, so der Meteorologe. Dort, wo noch Schnee liege, gebe es "kräftiges Tauwetter". Glatteis sei hier am Mittwoch kein Thema mehr. Der Winter ist aber möglicherweise nur vorübergehend vorbei. Denn die kalten Luftmassen werden den Vorhersagen zufolge nicht weit zurückgedrängt und liegen weiter über Dänemark und Skandinavien. Schon ab Donnerstag könnte sich der Winter zurückmelden.

Zwei Schwerverletzte im Raum Osnabrück

Wie gefährlich es derzeit vielerorts auf den Straßen ist, zeigen die Unfallmeldungen der Polizei: In Osnabrück stürzte am Montagmorgen eine Rollerfahrerin, als sie die Fahrstreifen wechseln wollte. Die 51-Jährige zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Ebenfalls schwer verletzt wurde ein 33-Jähriger, der auf der B51 bei Bohmte (Landkreis Osnabrück) die Kontrolle über seinen Transporter. Das Fahrzeug geriet daraufhin ins Schleudern und kippte auf die Seite.

Polizei Hannover meldet viele Blechschäden

Auch im Weserbergland und der Region Hannover gab es seit dem Morgen auf glatten Straßen mehrere Unfälle. In und um Hannover sei es allerdings überwiegend bei Blechschäden geblieben, so ein Polizeisprecher. In Sehnde (Region Hannover) wurden am Vormittag zwei Menschen schwer verletzt, als ein Auto auf die Gegenfahrbahn geriet. Laut Polizei ist aber noch unklar, ob der Unfall durch Glätte ausgelöst wurde.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.02.2021 | 16:00 Uhr