Blitz schlägt in Haltestelle mit wartenden Kindern ein

Stand: 08.05.2023 11:45 Uhr

In Klein Stavern (Landkreis Emsland) ist am Freitagmorgen gegen 7 Uhr der Blitz in eine Haltestelle eingeschlagen. Zwei Kinder, die auf den Schulbus warteten, blieben weitgehend unverletzt.