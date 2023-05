Stand: 08.05.2023 07:42 Uhr Blitz schlägt in Haltestelle mit wartenden Kindern ein

In Klein Stavern (Landkreis Emsland) ist am Freitagmorgen gegen 7 Uhr der Blitz in eine Haltestelle eingeschlagen. Zwei Kinder, die auf den Schulbus gewartet hatten, blieben weitgehend unverletzt. Die Kinder sind zunächst in die Schule gegangen, dann doch 24 Stunden im Krankenhaus beobachtet worden. Ein Kind, das auf der Metallbank gesessen hat, habe nach eigenen Angaben ein Kribbeln im Bein verspürt. Scherben und Steine seien durch die Luft bis auf die Straße geflogen. Pflastersteine lösten sich aus dem Gehweg. Das Glasdach der Haltestelle wurde beschädigt. Die Haltestelle wurde mit Absperrband gesichert.

