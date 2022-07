Blindgänger in Osnabrück soll am Abend noch entschärft werden Stand: 12.07.2022 20:50 Uhr Auf einer Baustelle im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide ist bei routinemäßigen Sondierungsarbeiten am Dienstag eine Fünf-Zentner-Bombe entdeckt worden. Sie soll noch am Abend entschärft werden.

Nach Angaben der Stadt handelt es sich um eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, nicht wie zuvor bekanntgegeben um eine Zehn-Zentner-Bombe. Die Evakuierung im Radius von einem Kilometer rund um den Fundort am Limberg lief um kurz nach 20 Uhr noch immer, obwohl die Menschen bis 18 Uhr das Evakuierungsgebiet verlassen sollten. "Das ist immer das, was am längsten dauert", sagte eine Sprecherin der Polizei dem NDR in Niedersachsen.

Gebiet außen bereits abgesperrt

"Der äußere Absperrungsring steht inzwischen, sodass niemand mehr in das Evakuierungsgebiet hineinkommt", teilte die Stadt um 20.10 Uhr mit. "Die Evakuierung läuft weiterhin. Je schneller alle das Gebiet verlassen, desto schneller können Sie in ihre Häuser zurückkehren."

Bürgertelefon und Evakuierungszentrum eingerichtet

5.400 Menschen aus 2.300 Haushalten sind betroffen. Die Bombe soll dann ab 21 Uhr entschärft werden. Ob dies möglich ist, entscheidet sich nach Angaben der Stadt erst, wenn alle Anwohner das gefährdete Gebiet verlassen haben. Im Schulzentrum Sonnenhügel steht für die Betroffenen ein Evakuierungszentrum bereit. Ein Bürgertelefon ist unter der Telefonnummer (0541) 323 44 90 geschaltet.

