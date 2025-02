Blindgänger in Osnabrück: Sperrgebiet geräumt, Entschärfung beginnt Stand: 14.02.2025 19:42 Uhr Heute Vormittag ist im Osnabrücker Lokviertel eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Stadtteile Innenstadt, Fledder und Schinkel werden derzeit evakuiert. Eine Anlaufstelle für Betroffene ist eingerichtet.

Die Räumung des Evakuierungsgebiets ist nach aktuellen Informationen der Stadt Osnabrück abgeschlossen - die Sperrzone sei menschenleer. Nun könnten die Sprengmeister mit der Entschärfung des Blindgängers beginnen, so die Stadt. Eigentlich sollte das Evakuierungsgebiet bereits um 14 Uhr vollständig geräumt sein. Wie die Stadt Osnabrück zuletzt mitgeteilt hatte, befanden sich jedoch lange Zeit noch Personen im Sperrgebiet, die sich weigerten, die Sicherheitszone zu verlassen. Mitarbeiter der Stadt, Polizei und Feuerwehr hatten bis zum Abend das vollständig abgesperrte Gebiet durchstreift. Erst nach einer vollständigen Räumung konnte mit der Bombenräumung begonnen werden, sagte eine Sprecherin.

Nach Angaben der Stadtverwaltung sind rund 14.000 Menschen seit dem späten Vormittag aufgefordert, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Das Evakuierungsgebiet umfasst die Stadtteile Innenstadt, Fledder und Schinkel. Betroffene sind aufgefordert, auf die Anweisungen der Behörden und der Einsatzkräfte vor Ort zu hören. Die Bombe liegt laut Mitteilung so, dass auf den Evakuierungsradius von der letzten Räumung im November 2024 zurückgegriffen wird. Wer damals betroffen war, ist heute wieder betroffen.

Hauptbahnhof gesperrt, Züge fallen aus

Wegen der Bombenräumung kommt es in Osnabrück zu Beeinträchtigungen im Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Der Hauptbahnhof liegt ebenfalls im Evakuierungsgebiet und ist auf behördliche Anordnung seit 14 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Laut Bahn kommt es zu Zugausfällen und -teilausfällen. Betroffen sind demnach folgende Verbindungen:



ICE- / IC Züge auf dem Abschnitt Bremen bzw. Hannover – Osnabrück – Münster(Westf)

IC Züge Berlin – Hannover – Bad Bentheim – Amsterdam Centraal

RE 9 (Osnabrück Hbf - (Bremen Hbf) - Bremerhaven Lehe): Die Züge aus/in Richtung Bremerhaven-Lehe enden/beginnen vorzeitig in Bohmte. Ein Ersatzverkehr mit Bussen der Firma Brockmeyer ist eingerichtet. Ein Bus startet um vsl. 14:15 Uhr ab Osnabrück an der extra eingerichteten Haltestelle "Halle Gartlage" und ein Bus startet ab Bohmte um vsl. 14:15 Uhr. Anschließend verkehren die Busse im Pendel.

RE 62 (Löhne - Osnabrück Hbf - Rheine): Die Züge fallen aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen der Firma LEO VG und der Firma Fabians Reisen ist eingerichtet. Ein Bus startet ab Löhne(Westf) um vsl. 14:45 Uhr und ein Bus startet ab Osnabrück an der extra eingerichteten Haltestelle "Halle Gartlage" um vsl. 14:45-15:00 Uhr. Anschließend verkehren die Busse im Pendel.

Reisende werden gebeten, sich vor Reiseantritt über in der App DB Navigator oder beim regionalen Kundendialog unter 0511 45901645 zu informieren.

Evakuierungszentrum in Gesamtschule füllt sich

Derweil füllt sich das Evakuierungszentrum, dass die Stadt in der Gesamtschule Schinkel (Windthorststraße 79-83) als Anlaufstelle eingerichtet hat. Zurzeit würden dort 613 Menschen von Helfern betreut, darunter 24 bettlägerige Männer und Frauen, teilte die Stadt Osnabrück mit. In dem Evakuierungsgebiet liegen auch zwei Krankenhäuser. Alle Patienten, die nicht aus medizinischen Gründen unbedingt dort bleiben mussten, wurden nach NDR Informationen entlassen.

Stadt: Gleichzeitige Räumung aller fünf Bomben unmöglich

Die für Sonntag geplante Sondierungs-Maßnahme nach weiteren Blindgängern in Osnabrück findet weiterhin statt. Laut Stadtverwaltung war es nicht möglich, alle fünf Blindgänger auf einmal zu entschärfen. Demnach war der Zustand des am Freitag entdeckten Sprengkörpers besonders kritisch: Sein Zünder wies erhebliche Schäden auf, die eine sofortige Entschärfung erforderlich machten. Die Räumung sei "eine schwierige Aufgabe für den Kampfmittelräumdienst", hieß es. Eine gleichzeitige Entschärfung aller Blindgänger hätte zudem dazu geführt, dass bis zu 14.000 Menschen die gesamte Nacht nicht in ihre Wohnungen hätten zurückkehren können. Auch die durchgehende Absicherung des Evakuierungsgebiets durch Einsatzkräfte wäre nicht möglich gewesen.

