Stand: 31.03.2022 10:43 Uhr Blindgänger in Osnabrück: 11.500 Anwohner werden evakuiert

Von der Entschärfung eines Kriegsblindgängers sind in Osnabrück mehrere Tausend Menschen betroffen. Am 24. April müssen wegen der Entschärfung im Stadtteil Gartlage 2.200 Häuser geräumt werden, in denen mehr als 11.500 Menschen wohnen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. In einer Gesamtschule wird ein Evakuierungszentrum eingerichtet. Auf den möglichen Blindgänger stieß die Stadt bei einer gezielten Suche nach Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 31.03.2022 | 13:30 Uhr