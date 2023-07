Stand: 07.07.2023 07:21 Uhr Blindgänger: Rund 10.000 Osnabrücker müssen Häuser verlassen

Die Stadt Osnabrück sucht gezielt nach Kampfmitteln aus dem zweiten Weltkrieg und ist erneut fündig geworden. Im Stadtteil Gartlage liegt demnach ein möglicher Bomben-Blindgänger, der am Sonntag in zwei Wochen entschärft werden soll. 9.800 Menschen müssen deshalb am 23. Juli bis 9 Uhr ihre Häuser geräumt haben, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Für die Anwohner rund um den Bomben-Fundort gibt es ein Evakuierungszentrum in der Gesamtschule Schinkel.

Folgende Straßen und Häuser sind zu räumen:

Am Bahndamm

Am Königshügel

Am Tannenkamp 5-25

Am Wasserturm

An der Pauluskirche

An der Tentenburg 2-6 gerade

Baumstr.

Bersenbrücker Str. 1-18

Biedendieckstr. 11+13

Bohmter Str. 50-95A

Borsigstr.

Bremer Str. 2-146 gerade, 3-185A ungerade

Charlottenburger Str.

Dammer Hof

Dr.-Pelz-Str.

Ebertallee 16-38 gerade, ungerade 23-63

Felix-Löwenstein-Weg

Franz-Stumpf-Weg

Freiheitsweg 1-21

Freundschaftsweg

Gartlager Weg

Hannes-Haferkamp-Platz

Haselünner Str. 1-16

Haster Weg 66-105

Heiligenweg 127-139 ungerade

Heimatweg

Henschelstr.

Hesselkamp 1-33 ungerade, 4-36 gerade

Humboldtstr. 20

Hunteburger Weg 1-117 ungerade, 14-62 gerade

Ickerweg 71

Jägerstr.

Kameradschaftsweg 1A, 1B, 2A, 2B, 2D

Knollstr. 46-208 gerade, 103-167 ungerade

Koloniestr.

Kreuzstr. 1-48

Lange Wand 20-36A gerade

Liebigstr. 99

Luhmannstr.

Luhrmannsweg

Nürenburgstr.

Oststr. 65-108

Pagenkamp

Pastor-Karwehl-Platz

Potsdamer Str.

Rappstr.

Reinhold-Tiling-Weg 4-22 gerade

Richardstr.

Scharnhorststr.

Schinkelstr. 33-45 ungerade

Schlachthofstr. 21A-48

Schöneberger Str.

Schützenstr. 51-128

Schwanenburgstr. 1-181 ungerade, 28-82C gerade

Tannenburgstr. 1-85 ungerade

Theodor-Körner-Str.

Tiefstr. 43-51 ungerade

Vaterlandsweg 1-46A

Venner Weg 10-26

Vom-Stein-Str.

Von-Scheffel-Str.

Vorderhall

Weberstr. 73-115

Wesereschstr.

Widerhall

Die Straßen im Evakuierungsbereich sind ab 9 Uhr gesperrt. Bis zum Abschluss der Evakuierung fahren Busse des Verkehrsbetriebs der Stadtwerke Osnabrück von den Haltestellen im Evakuierungsbereich zur Gesamtschule Osnabrück-Schinkel. Auch der Linienverkehr des Verkehrsbetriebs läuft bis zum Abschluss der Evakuierung weiter. Ein Aussteigen im betroffenen Bereich ist nicht mehr möglich. Die den Bereich der Evakuierung begrenzenden Straßen und Flächen bleiben frei zugänglich beziehungsweise befahrbar.

Für Fragen ist am Samstag, 22. Juli, von 8 bis 18 Uhr und Sonntag, 23. Juli, von 8 Uhr bis zum Ende der Maßnahme ein Bürgertelefon unter 0541 323 4490 geschaltet.

Für bettlägerige oder kranke Personen bestehen Transportmöglichkeiten, die über die Regionalleitstelle Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 323 4455 angefordert werden können. Es ist unbedingt anzugeben, ob die Person sitzend oder liegend transportiert werden kann, ob ansteckende beziehungsweise infektiöse Krankheiten oder gegebenenfalls sogar eine Transportunfähigkeit bestehen. Notwendige Transporte können ab sofort, müssen jedoch unbedingt vor der Maßnahme angemeldet werden. Je eher die Information erfolgt, desto besser kann für den Transport gesorgt werden.

Die Entschärfung des Blindgängers kann erst nach erfolgreicher Umsetzung aller Sicherheitsmaßnahmen erfolgen. Die Stadt Osnabrück bittet deshalb dringend darum, den Evakuierungsbereich bis 9 Uhr zu verlassen und den Anweisungen der Ordnungskräfte Folge zu leisten.

Die Maßnahme wird mehrere Stunden dauern. Bürgerinnen und Bürger sollten daher die unbedingt notwendigen Dinge wie Medikamente, Säuglings- oder Spezialnahrung sowie angemessene Kleidung mitnehmen. Die Stadt Osnabrück bittet darum, ältere und insbesondere auch ausländische Nachbarn über die Evakuierung zu informieren. Die Betroffenen sollten sich vor dem Verlassen Ihrer Wohnung vergewissern, dass sie Elektro- und Gasgeräte (Bügeleisen, Herd) ausgeschaltet und alle Wasserhähne geschlossen haben.

Die Stadt Osnabrück informiert, sobald die Maßnahme abgeschlossen ist und die Bewohner in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren können. Aktuelle Informationen gibt es am Tag der Entschärfung zudem unter www.osnabrueck.de/warnungen, von wo aus Nutzerinnen und Nutzer zum Ticker weitergeleitet werden, sowie unter www.instagram.com/stadtosnabrueck, www.facebook.com/StadtOsnabrueck und www.twitter.com/StadtOsnabrueck.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.07.2023 | 06:30 Uhr