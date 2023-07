Stand: 07.07.2023 07:21 Uhr Blindgänger: Rund 10.000 Osnabrücker müssen Häuser verlassen

Die Stadt Osnabrück sucht gezielt nach Kampfmitteln aus dem zweiten Weltkrieg und ist erneut fündig geworden. Im Stadtteil Gartlage liegt demnach ein möglicher Bomben-Blindgänger, der am Sonntag in zwei Wochen entschärft werden soll. 9.800 Menschen müssen deshalb am 23. Juli bis 9 Uhr ihre Häuser geräumt haben, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Für die Anwohner rund um den Bomben-Fundort gibt es ein Evakuierungszentrum in der Gesamtschule Schinkel.

