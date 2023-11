Stand: 16.11.2023 07:50 Uhr Blauzungenkrankheit: Zwei Fälle in der Grafschaft Bentheim

In der Grafschaft Bentheim sind zwei Fälle der Blauzungenkrankheit aufgetreten. Das zeigen Daten des Friedrich-Loeffler-Instituts. Demnach ist eine Milchkuh erkrankt. Ein Schaf ist laut dem Landkreis bereits an der Krankheit verendet. Zuvor waren schon ein Fall in der Obergrafschaft sowie zwei in Mutterkuhhaltungen im nördlichen Emsland bekannt. Der Landkreis hatte den Haltern daraufhin verboten, Tiere in andere Betriebe zu transportieren. Die Blauzungenkrankheit ist eine Viruserkrankung bei Wiederkäuern, die über Mücken übertragen wird und für die Tiere tödlich enden kann. Für Menschen ist der Erreger ungefährlich.

VIDEO: Trotz Blauzungenkrankheit: Rinderauktion in Osnabrück läuft (15.11.2023) (2 Min)

