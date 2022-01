Bistum Osnabrück will bis 2030 rund 50 Millionen Euro sparen Stand: 21.01.2022 16:10 Uhr Das Bistum Osnabrück will in den kommenden acht Jahren insgesamt 50 Millionen Euro einsparen. Der größte Beitrag soll im Personalbereich geleistet werden.

Alle Bereiche des Bistums müssten ihren Teil beitragen, allerdings würden die Anteile unterschiedlich gewichtet, sagte Bischof Franz-Josef Bode am Freitag in Osnabrück. Vor allem in die Seelsorge werde weiter investiert. "Das wird von der Kirche erwartet", so Bode. Die Beteiligten hätten bewusst Sparziele angepeilt, die erreichbar seien. "Wir wollen keine sinkenden Schiffe schaffen, auf denen keiner mehr sein will."

Gründe: Kirchenaustritte, Pandemie und Zinspolitik

Laut Bode wurden die Sparmaßnahmen von der Bistumsleitung gemeinsam mit den diözesanen Gremien auf einer Klausurtagung beschlossen. Gründe für die knappen Finanzen sind seinen Angaben nach die aktuelle Zinspolitik, die demografische Entwicklung, die Kirchenaustritte im Zuge des Missbrauchsskandals und die Corona-Pandemie.

Fast die Hälfte der Einsparungen beim Personal

Der im Oktober präsentierte Finanzbericht hatte für das Bistum mit seinen 540.000 Mitgliedern ein bilanzielles Defizit von 89 Millionen Euro ausgewiesen. 39 Millionen Euro sollen laut Finanzdirektorin Astrid Kreil-Sauer durch "sparsameres Wirtschaften und Umschichten von Kapitalanlagen" ausgeglichen werden. Den Rest will das Bistum sparen. 23,4 Millionen Euro beim Personal: Das ist mit 46,8 Prozent des gesamten Einsparvolumens der höchste Betrag. Laut Kreil-Sauer funktioniert dies wegen der hohen Zahl der Verrentungen ohne betriebsbedingte Kündigungen.

Weniger Belastung für Caritas, Gemeinden und Beratung

Weitere rund 13,4 Millionen Euro sollen im Bereich Kitas, Schulen und Bildungshäuser gespart werden. Zudem will das Bistum seinen Gebäude-Besitz reduzieren und so weitere rund 3,2 Millionen Euro einsparen. Die 208 Kirchengemeinden, der Caritas-Verband und die Beratungsstellen im Bistum würden dagegen deutlich weniger belastet, hieß es. Laut Finanzdirektorin Kreil-Sauer plant das Bistum im laufenden Jahr mit einem Haushalt von 190,4 Millionen Euro. Er sehe in allen Bereichen bereits erste Einsparungen vor.

