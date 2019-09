Stand: 01.09.2019 11:38 Uhr

Bistum Osnabrück meldet neuen Missbrauchsvorwurf

Das Bistum Osnabrück hat einen weiteren Fall von sexuellem Missbrauch durch einen Pfarrer bekannt gemacht. Der inzwischen verstorbene Franz R. war fast 40 Jahre lang im emsländischen Brögbern bei Lingen als Pfarrer tätig - bis zu seiner Pensionierung. Anfang 2019 habe sich nun eine Frau beim Bistum gemeldet und berichtet, sie sei als Kind vor mehr als 40 Jahren von dem Pfarrer missbraucht worden. Das teilte der Personalreferent des Bistums, Domkapitular Ulrich Beckwermert, am Sonntag in einer Gemeindeversammlung im Anschluss an den Gottesdienst mit. Vorwürfe gegen Franz R. gab es schon in der Vergangenheit.

Pfarrer machte Nacktfotos und berührte Frau

Die heute nicht mehr in der Gemeinde lebende Frau habe sich bei dem unabhängigen Beauftragten des Bistums für Opfer sexueller Gewalt gemeldet und von einem Übergriff berichtet. Der 2007 verstorbene Pfarrer habe Nacktfotos von ihr gemacht und sie berührt. Die Frau habe sich ausdrücklich gewünscht, den Vorwurf öffentlich zu machen, sagte Beckwermert. So könnten sich mögliche weitere Betroffene melden.

Weitere Vorwürfe gegen Geistlichen

Der Pfarrer war bereits 2002 von einem Mann beschuldigt worden, Anfang der 70-er Jahre übergriffig gegenüber Ministranten gewesen zu sein. Es habe sich um "Strafmaßnahmen" durch Schläge auf das Gesäß gehandelt. Der Betroffene wünschte aber, den Fall nicht weiter zu verfolgen. Der Pfarrer erhielt aufgrund der Vorwürfe 2003 ein öffentliches Zelebrationsverbot. Aufgrund dieser früheren Vorwürfe ist der Fall bereits 2018 in die Missbrauchsstudie der Deutschen Bischofskonferenz eingeflossen. Danach sind im Bistum Osnabrück 35 beschuldigte Priester ermittelt worden.

Bistum ermutigt weitere Opfer

Beckwermert appellierte an mögliche weitere Missbrauchsopfer, sich den unabhängigen Ansprechpartnern des Bistums für Opfer sexueller Gewalt anzuvertrauen: "Es ist wichtig, dass sich von Missbrauch betroffene Frauen und Männer melden, auch wenn die Taten schon Jahrzehnte zurückliegen. Entscheidend ist für uns als Verantwortliche in der Kirche, dass wir den Betroffenen Gehör schenken, sie mit ihren Wünschen und Forderungen ernst nehmen und ihnen jede Hilfe und Begleitung ermöglichen, die sie brauchen."

