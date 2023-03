Stand: 15.03.2023 06:30 Uhr Bistum Osnabrück bietet Segensfeiern für homosexuelle Paare

Das Bistum Osnabrück will die Beschlüsse des Reformprozesses Synodaler Weg umsetzen. Künftig würden offiziell Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare und wiederverheiratete Geschiedene angeboten. Das teilte das Bistum mit. Frauen und Männer ohne Weihe würden in den nächsten Monaten dazu ausgebildet, Kinder taufen zu können. Bald sollen auch einfache Kirchenmitglieder regelmäßig in Gottesdiensten predigen können; dafür wird nun ein Leitfaden entwickelt. Der Reformdialog der katholischen Kirche, der Synodale Weg, war am Samstag zu Ende gegangen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.03.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Homosexualität