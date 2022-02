Bistum Osnabrück: Keine Konsequenzen für queere Beschäftigte Stand: 14.02.2022 15:01 Uhr Nach dem Coming-out queerer Mitarbeitender in der katholischen Kirche hat das Bistum Osnabrück angekündigt: Die Betreffenden müssen keine arbeits- und disziplinarrechtlichen Schritte mehr fürchten.

Eine entsprechende Selbstverpflichtungserklärung gegenüber allen kirchlichen und caritativen Mitarbeitenden haben Generalvikar Ulrich Beckwermert und Diözesan-Caritasdirektor Johannes Buß am Montag abgegeben. Menschen, die homo- oder transsexuell sind und gegebenenfalls in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben, müssen demnach keine Nachteile mehr von ihrem Arbeitgeber fürchten. Und zwar auch dann nicht, wenn sie in ihrem Beruf die Lehre der katholischen Kirche verkünden.

VIDEO: Katholische Gläubige wagen Coming-Out (9 Min)

Synode fordert Gleichstellung homosexueller Menschen

Bistum und Caritas greifen damit einer bundesweiten Regel in der katholischen Kirche voraus. Die Synodalversammlung hatte zuvor bereits eine Gleichstellung von homosexuellen Menschen in der katholischen Kirche gefordert. Im Bistum Osnabrück wird das nun auf freiwilliger Basis umgesetzt. Die Selbstverpflichtung soll so lange gelten, bis der entsprechende Artikel in der Grundordnung des kirchlichen Arbeitsrechts geändert wird. Auch das Bistum Hildesheim hatte bereits angekündigt, dass Nicht-Heterosexuelle keine Nachteile mehr fürchten müssen.

"Wie Gott uns schuf" - Queere Mitarbeitende outen sich

Ende Januar hatten sich bundesweit 125 Mitarbeitende der katholischen Kirche im Rahmen der Aktion "Wie Gott uns schuf" als queer geoutet. Darunter auch 13 aus dem Bistum Osnabrück.

