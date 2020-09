Stand: 08.09.2020 08:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bistum Osnabrück: Frauen predigen in Kirchen

Im Bistum Osnabrück predigen in der kommenden Woche Frauen in verschiedenen Gottesdiensten. Die Aktion findet in mehr als 50 Gemeinden und in 90 Gottesdiensten statt. Nach Angaben des Bistums ist die Predigt eigentlich einem Geweihten vorbehalten, etwa dem Bischof, Priester oder Diakon. Man wolle den Rahmen aber weiten, damit speziell Frauen stärker als bisher zu sehen und zu hören sind. Die Aktionswoche beginnt am 13. September.

