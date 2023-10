Stand: 18.10.2023 08:46 Uhr Bissendorf: Mutmaßlicher Bankräuber nach zehn Minuten gefasst

Ein Mann hat am Dienstagmittag versucht, eine Bankfiliale in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) zu überfallen. Rund zehn Minuten später wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Der 33-Jährige soll laut Polizei zuvor eine Bankmitarbeiterin mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert haben. Als die Mitarbeiterin ihm sagte, dass sie ihm kein Bargeld geben könne, flüchtete er ohne Beute. Wenige Minuten später entdeckte eine Polizeistreife nur wenige hundert Meter entfernt an einer Bushaltestelle einen Mann, der aussah wie der beschriebene Täter. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten eine Schreckschusspistole. Der Verdächtige hat die Tat bereits gestanden.

