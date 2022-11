Stand: 21.11.2022 14:35 Uhr Bissendorf: Bauarbeiter bei Unfall mit Kehrmaschine verletzt

In Bissendorf im Landkreis Osnabrück ist ein Bauarbeiter von einer Kehrmaschine erfasst worden. Nach Angaben der Polizei wurde der 31-Jährige schwer verletzt. Ein Kollege soll die Baustelle gereinigt und mit der Arbeitsmaschine rückwärts gefahren sein. Dabei kam es zu dem Unglück. Zunächst waren die Rettungskräfte davon ausgegangen, dass der Verletzte in Lebensgefahr schwebt. Das bestätigte sich im Krankenhaus nicht. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete an, dass die Kleidung des 31-Jährigen sichergestellt wird und beauftragte einen Gutachter. Außerdem ermittelt das Gewerbeaufsichtsamt, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte.

