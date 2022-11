Stand: 13.11.2022 15:27 Uhr Bischof Bode macht sich für die Ehe für Priester stark

In der katholischen Kirche sollte es nach Ansicht des Osnabrücker Bischofs Franz-Josef Bode weitere Formen priesterlichen Lebens geben. Neben Priestern, die zölibatär leben, halte er verheiratete mit Familie ebenso für sinnvoll wie solche mit einem Zivilberuf, sagte Bode am Sonntag vor Journalisten in Osnabrück. Überall in der Weltkirche zeige sich die "Notwendigkeit differenzierter Formen, Priestertum und Seelsorge zu leben", sagte er beim Jahrestreffen der katholischen Journalistenschule ifp. Priester müssten zudem nicht immer ein akademisches Vollstudium haben, "aber eine gute theologische Ausbildung" brauche es schon.

