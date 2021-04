Stand: 14.04.2021 19:07 Uhr Bippen: Wo ist Luca? 14-Jähriger wird seit Freitag vermisst

Seit vergangenen Freitag wird der 14-jährige Luca vermisst. Wie die Polizei mitteilte, verließ Luca gegen neun Uhr die Kinder- und Jugendeinrichtung "Backhaus" in Bippen (Landkreis Osnabrück), in der er zuletzt untergebracht war. Luca kommt ursprünglich aus Meppen und hat familiäre Beziehungen in den Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen. Er leidet an einer chronischen Erkrankung und benötigt zeitnah seine Medikamente. Eine Eigengefährdung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Luca ist 1,72 Meter groß, hat hellbraune Haare und braune Augen. Möglicherweise trägt er eine Brille. Am Tag seines Verschwindens trug Luca vermutlich schwarze Nike-Schuhe, eine schwarzgraue Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover mit neon-grünem "Just do it"-Aufdruck und eine schwarze Jacke. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439 9690.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.04.2021 | 06:30 Uhr