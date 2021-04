Stand: 20.04.2021 12:07 Uhr Bippen: Vermisster 14-Jähriger wieder da

Der vermisste 14-Jährige aus Bippen (Landkreis Osnabrück) ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte der Jugendliche am Wochenende von der Polizei im benachbarten Nordrhein-Westfalen ausfindig gemacht werden. Inzwischen befinde er sich wieder in einer Kinder- und Jugendeinrichtung. "Gravierende gesundheitliche Probleme traten in der Zwischenzeit glücklicherweise nicht auf", so die Polizei. Der Jugendliche war am 9. April aus der die Kinder- und Jugendeinrichtung "Backhaus" in Bippen verschwunden. Er leidet an einer chronischen Erkrankung und benötigte seine Medikamente.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.04.2021 | 15:00 Uhr