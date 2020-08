Stand: 09.08.2020 13:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Binnenschiffer nach Unfall in Lebensgefahr

Ein Binnenschiffer, der am Freitag auf dem Mittellandkanal bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) verletzt wurde, schwebt doch in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Zuvor waren Einsatzkräfte davon ausgegangen, dass seine Verletzungen nicht lebensbedrohlich wären. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wollte der 64-jährige Kapitän sein Führerhaus verstellen, als ein Stahlseil riss und das Dach herabstürzte. Der Mann wurde am Kopf und am Rücken getroffen. Ein Steuermann setzte einen Notruf ab und manövrierte das Schiff ans Ufer. Die Wasserschutzpolizei hat den Angaben zufolge die Ermittlungen aufgenommen.

