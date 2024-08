Stand: 12.08.2024 13:41 Uhr Betrunkener klettert auf Altar und stiehlt verbauten Holzspeer

Die Polizei in Osnabrück hat am Sonntagabend einen betrunkenen, aber offensichtlich noch sehr agilen Mann festgenommen. Nach Angaben der Beamten war der 37-Jährige kurz vor Beginn eines Gottesdienstes in der Osnabrücker Johanniskirche auf den Altar geklettert. In mehreren Metern Höhe schnappte er sich demnach einen 500 Jahre alten Holzspeer, den eine Figur des hölzernen Altars hielt. Mit seiner sakralen Beute verschwand der Mann zunächst, wurde aber in der Nähe der Kirche festgenommen. Die Polizei ermittelte einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille. Weil der 37-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft ein beschleunigtes Verfahren an: Darin wurde der Mann am Montag zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt. Den 75 Zentimeter langen Speer händigte er wieder aus.

