Stand: 22.01.2024 11:49 Uhr Betrunkener Autofahrer flieht vor Polizei und fährt gegen Baum

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 29-jähriger Autofahrer in Samern in der Grafschaft Bentheim die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen Baum geschleudert. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann war demnach am Sonntagmorgen mit seinem Auto unterwegs, als die Besatzung eines Streifenwagens ihn kontrollieren wollte. Den Beamten sei die Fahrweise des Mannes aufgefallen. Der 29-Jährige habe aber beschleunigt, sei über eine Verkehrsinsel gefahren und mit dem Wagen gegen ein Verkehrsschild geprallt. Daraufhin kam das Auto ins Schleudern und prallte frontal gegen den Baum, wie es weiter hieß. Der Wagen wurde zerstört. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,46 Promille.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.01.2024 | 09:30 Uhr