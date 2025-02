Stand: 28.02.2025 15:02 Uhr Betrunken im Wahllokal? Wähler und Wahlhelfer stoßen an

In einem Wahlbüro in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) ist während der Bundestagswahl offenbar Alkohol getrunken worden. Das berichtete ein 29-jähriger Wähler dem NDR Niedersachsen. Demnach standen unter anderem Korn und Pinneken auf den Tischen und Wahlhelfer und Wähler stießen miteinander an. Der Wähler habe sich daraufhin mehrmals an die Gemeinde gewandt. Diese schickte einen Wahlbeobachter in das Lokal und einen Fachdienstleiter zur Auszählung, so Samtgemeindebürgermeister Michael Wernke (CDU). Am Montag seien die Stimmen zudem noch einmal nachgezählt worden. Demnach waren alle Stimmen korrekt gezählt worden. Landeswahlleiter Markus Steinmetz bestätigte außerdem: Es gibt keine Promillegrenze für Wahlhelfer. Steinmetz will bei der nächsten Wahl aber alle beteiligten Stellen für einen verantwortungsvollen Alkoholkonsum sensibilisieren.

