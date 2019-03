Stand: 26.03.2019 07:07 Uhr

Betrug mit manipulierten Kassen: Prozess beginnt

Wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung mit Hilfe manipulierter Kassen müssen sich von heute an zwei Männer vor dem Osnabrücker Landgericht verantworten. Die beiden 56 und 58 Jahre alten Brüder sollen eine ein- und ausschaltbare Manipulationssoftware vor allem an China-Restaurants in ganz Deutschland geliefert haben. Die Betreiber der Restaurants konnten so Teile ihrer Umsätze verschleiern. Allein in den acht Fällen, die im aktuellen Prozess geht angeklagt sind, sollen sechs Millionen Euro Steuern hinterzogen worden sein.

Software ermöglicht Steuerhinterziehung

Die in Nordrhein-Westfalen gemeldeten Angeklagten sollen laut der zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg ein computergestütztes Kassensystem entwickelt haben, das rückstandsfreie Löschungen zulässt. Die Kasse ermöglicht demnach, Umsätze zunächst ordnungsgemäß zu erfassen und dann später zu stornieren. Durch das Manipulationstool könne das Geld gezielt der Besteuerung entzogen werden, so die Anklage. Acht Restaurantbetreiber unter anderem aus Nordhorn, Papenburg und Oldenburg sollen das Programm genutzt haben.

Mehr als tausend Fälle bundesweit

Bundesweit liegt laut Anklage die Zahl der betroffenen Restaurants bei mehr als tausend. Die einzelnen Betreiber würden gesondert verfolgt, sagte Thorsten Stein von der Staatsanwaltschaft Oldenburg. Der entstandene Gesamtschaden sei nicht abschätzbar, die Dimension jedoch erheblich. Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Osnabrück hat bis Ende Oktober 42 Termine angesetzt. Im Falle einer Verurteilung droht den Beschuldigten, die bereits seit Juli 2018 in Untersuchungshaft sitzen, eine mehrjährige Freiheitsstrafe.

Manipulationssichere Kassen noch nicht Pflicht

Experten fordern schon länger manipulationssichere Kassen, um Betrügereien zu erschweren. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern gibt es eine solche Verpflichtung in Deutschland allerdings noch nicht. "Es wäre seit vielen Jahren möglich, aber der Gesetzgeber prüft noch immer Übergangsfristen", sagte der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler.

