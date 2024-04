Stand: 11.04.2024 16:52 Uhr Betrug mit Zeitungsannonce - Polizei schnappt mutmaßliche Bande

Bei einer Geldübergabe hat die Polizei in Melle (Landkreis Osnabrück) eine mutmaßliche Betrügerbande festgenommen. Über eine Zeitungsannonce hatte eine angeblich 70-Jährige vor einigen Wochen mit einem 83-Jährigen Kontakt aufgenommen - unter dem Vorwand, gemeinsame Freizeitaktivitäten unternehmen zu wollen, wie die Polizei mitteilte. Nach mehreren Telefonaten habe der Mann ihr vierstellige Geldbeträge und diverse Wertgegenstände übergeben, um angebliche Schulden zu begleichen, hieß es. Nach einem weiteren Telefonat am vergangenen Donnerstag schöpfte der Mann dann Verdacht und wandte sich an die Polizei. In Absprache mit den Beamten begab er sich den Angaben zufolge zum vereinbarten Treffpunkt der Geldübergabe. Kurze Zeit später nahm die Polizei die fünf Verdächtigen - drei Frauen und zwei Männer im Alter von 15 bis 66 Jahren - fest. Nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen seien die Beschuldigten am nächsten Tag entlassen worden, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min