Stand: 21.07.2021 10:27 Uhr Betrug mit Kanalreinigungsarbeiten? Drei Männer verhaftet

Polizei, Zoll und Steuerfahnder haben am Dienstag 30 Häuser und Wohnungen in mehreren Bundesländern durchsucht - unter anderem in den niedersächsischen Landkreisen Nienburg und Diepholz. Hintergrund der Razzia ist der Verdacht auf gewerbsmäßigen Betrug im Zusammenhang mit Kanalreinigungsarbeiten. Ein 43 und ein 56 Jahre alter Mann gelten als Hauptbeschuldigte, sie und ein weiterer Verdächtiger wurden verhaftet. Die Männer sollen beim Reinigen von Kanälen nicht erforderliche Arbeiten ausgeführt und abgerechnet, beziehungsweise Arbeiten abgerechnet haben, die sie gar nicht ausgeführt hatten. Insgesamt wird laut Staatsanwaltschaft Verden in 19 Fällen und gegen 22 Verdächtige ermittelt. Die rund 100 eingesetzten Beamten beschlagnahmten unter anderem mehr als 200.000 Euro Bargeld, eine scharfe Schusswaffe, drei Autos und diverse Geschäftsunterlagen, Laptops und Handys.

