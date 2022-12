Stand: 12.12.2022 06:09 Uhr Besucherzahlen im Freilichtmuseum Cloppenburg ziehen an

Das Niedersächsische Freilichtmuseum in Cloppenburg hat in diesem Jahr rund 275.000 Besucher gezählt und konnte damit an die Vor-Corona-Jahre anknüpfen. Das sagte Museumsleiter Torsten Müller in seiner Jahresbilanz. Das Museum gilt als das am meisten besuchte in ganz Niedersachsen. Trotz der guten Besucherzahlen klafften im Etat große Lücken, hieß es. Dabei müssten viele der rund 60 Gebäude im Museumsdorf dringend saniert werden. Das sei die große Aufgabe für das kommende und die folgenden Jahre, so Müller.

