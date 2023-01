Stand: 04.01.2023 20:37 Uhr Besitzer gesucht: Schmuck in Strumpf auf Friedhof gefunden

Bei Grabpflegearbeiten wurde auf dem Hasefriedhof in Osnabrück ein Strumpf mit alten Schmuckstücken in der Erde gefunden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Schmuck bereits im Oktober entdeckt. Weil die Polizei die Gegenstände aber weder einer Straftat noch einer Verlustanzeige zuordnen konnte, wendet sich sie sich jetzt an die Öffentlichkeit. Besonders auffällig sei eine Taschenuhr, in die die Inschrift "1913 ED 1964" eingraviert ist. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0541) 327 - 2115 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.01.2023 | 06:30 Uhr